Трамп заявил, что конфликт на Украине "сложнее" остальных

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Конфликт России и Украины "сложнее", чем все другие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Московский комсомолец".

Так глава Белого дома объяснил, почему, несмотря на собственные обещания, ему до сих пор не удалось эффективно посодействовать прекращению боевых действий.

По его словам, "сложнее, чем люди могут себе представить", оказались и завершение конфликта, и Владимир Путин. Помимо этого, "были некоторые проблемы" с украинским лидером Владимиром Зеленским, уточнил Трамп.

В ближайшее время американский президент планирует переговорить с российским коллегой и обсудить вопрос Украины. Глава США уверен, что Путин заинтересован в завершении конфликта.

При этом Трамп хотел обсудить с Зеленским "трудности", с которыми сталкивается Украина. Он считает, что прогресс в урегулировании украинской ситуации есть.