Фото: ТАСС/EPA/Piotr Nowak

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Onet сообщил, что польское правительство "спасло" Украину, так как первым отправило киевскому режиму тяжелую технику.

Дуда уточнил, что украинская сторона чуть ли не "умоляла" Польшу отправить им истребители МиГ-29. В результате Варшаве пришлось выпрашивать у стран – членов НАТО разрешение на высылку Киеву самолетов, однако их государство столкнулось с "блокировкой со стороны США".

В связи с этим польский президент обвинил страны Запада в том, что они хотят "выжать" из республики как можно больше помощи Украине, чтобы самим меньше отдавать.

Ранее СМИ сообщали, что Варшава может прекратить поддержку Киева после победы на президентских выборах кандидата от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого.

Журналисты напомнили, что избранный лидер критиковал украинских беженцев в Польше и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как Евросоюз и НАТО.

Церемония приведения к присяге Навроцкого запланирована на 6 августа.

