Песков: отмена главного парада ВМФ в Петербурге связана с вопросами безопасности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, посвященный празднованию Дня Военно-морского флота (ВМФ), был отменен из-за соображений безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данное решение связано с общей текущей обстановкой, и назвал безопасность наивысшим приоритетом.

Об отмене мероприятий ко Дню ВМФ стало известно 25 июля. Запрет распространился на парад и шествие судов, а также на салют.

Тогда власти не уточнили причины решения, но напомнили об ограничениях на плавание маломерных судов с 7 мая до завершения навигации в центральной части города для обеспечения безопасности судоходства и защиты транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, в Москве в рамках праздника кинотеатры сети "Москино" приглашают горожан и туристов на бесплатный показ фильмов "Семь пар нечистых" и "Бронекатер". Сюжет первой ленты рассказывает о конфликте заключенных и охранников на корабле в 1941-м, а второй – о поднятии со дна Волги бронекатера "БК-31" из Сталинградской битвы. Показ состоится в "Сатурне", "Космосе", "Спутнике" и "Искре".