Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменен

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге решили не проводить мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, отмечающегося 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Под отмену в том числе подпали главный военно-морской парад и шествие колонн водных парусных, гребных и моторных судов, а также гидроциклов. Кроме того, власти не будут устраивать салют.

Причины такого решения не уточняются. Однако в ведомстве напомнили об ограничениях на плавание маломерных судов в реках и каналах Петербурга, действующих для обеспечения безопасности судоходства.

Согласно правилам движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей, утвержденным приказом Минтранса, а также решению антитеррористической комиссии и оперативного штаба Петербурга, с 7 мая и до завершения навигации в центральной акватории города запрещено плавание на маломерных судах. Меры призваны повысить безопасность граждан и защитить объекты транспортной инфраструктуры.

Запрет также распространяется на использование гидроциклов и других маломерных моторных судов, которые не зарегистрированы государством, на:



Неве – от Большого Обуховского моста до Благовещенского моста;

Малой Неве – от реки Невы до моста Бетанкура;

Большой Невке – от реки Невы до Ушаковского моста;

Малой Невке – от Большой Невки до Большого Петровского моста;

реках Фонтанке и Мойке;

Крюковом канале;

Зимней канавке;

Кронверкском проливе.

За нарушение этих правил предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют от 3 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

В День Военно-морского флота в столице кинотеатры сети "Москино" бесплатно покажут фильмы "Семь пар нечистых" и "Бронекатер". Горожане смогут посмотреть их в кинотеатрах "Сатурн", "Космос", "Спутник" и "Искра".

Сюжет первой ленты разворачивается в 1941 году на корабле в открытом море. В тесном пространстве судна ненавидящие друг друга заключенные и охранники столкнутся с общим врагом. В свою очередь, "Бронекатер" рассказывает о поднятии со дна Волги в Волгограде бронекатера "БК-31", участвовавшего в Сталинградской битве.