Бесплатные кинопоказы пройдут в День ВМФ в кинотеатрах "Москино"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кинотеатры сети "Москино" 27 июля в День военно-морского флота бесплатно покажут фильмы "Бронекатер" и "Семь пар нечистых". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Москвичи смогут посмотреть ленты о российском флоте в кинотеатрах "Сатурн", "Космос", "Спутник", "Искра". Чтобы попасть на сеанс, нужно заранее зарегистрироваться на сайте киносети.

Сюжет "Семи пар нечистых" будет разворачиваться в 1941 году на корабле в открытом море. В тесном пространстве придется сосуществовать ненавидящим друг друга заключенным и охранникам. Однако ситуацию для них сильно поменяет внезапно появившийся общий враг.

В документалке "Бронекатер" покажут реальное событие, как в 2017 году со дна Волги в Волгограде подняли бронекатер "БК-31". Такие суда строили по спецзаказу НКВД. Они принимали участие в Сталинградской битве с июля по октябрь 1942 года.

Зрители увидят, как в поднятом бронекатере нашли останки членов экипажа, запасы разнокалиберного оружия и большое количество боеприпасов. Благодаря находке косвенно подтвердилась версия ученых об особенных заданиях краснофлотцев.

Ранее снятый в кинопарке "Москино" фильм "В списках не значился" представили на фестивалях в Иране, Вьетнаме и Индонезии. По словам генерального продюсера фильма и актера Владимира Машкова, декорации для съемок на территории учреждения возвели в рекордно короткие сроки. Он поблагодарил строителей, художников и правительство столицы за поддержку проекта.