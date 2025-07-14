Снятый в кинопарке "Москино" фильм "В списках не значился" показали за рубежом

кадр из фильма "В списках не значился"; режиссер – Сергей Коротаев; производство – 1-2-3 Production, Газпром-Медиа, Кинокомпания "Темп", Театр Олега Табакова, Телекомпания НТВ, ТРОМЕДИА

Военный драматический фильм "В списках не значился", снятый на площадке "Брестская крепость" в кинопарке "Москино", был представлен в трех зарубежных странах – в Иране, Вьетнаме и Индонезии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу кинопарка.

Картина открыла фестиваль российского кино в иранской столице. Также фильм показали и в центре Ханоя в рамках фестиваля российского кино во Вьетнаме и в Джакарте в рамках "Дня российского кино Индонезия 2025".

Съемки ленты по одноименной повести Бориса Васильева проходили в кинопарке "Москино", а также в Белоруссии. Фильм был создан при поддержке Фонда кино и правительства столицы.

"Для съемок фильма "В списках не значился" в кинопарке "Москино" построили декорации, которые с точностью до мелочей повторяют цитадель Брестской крепости. Мы рады, что кинопроизводители оценили масштаб и потенциал кинопарка, а зрители получили возможность смотреть качественное российское кино", – рассказали представители площадки.

В свою очередь, генеральный продюсер фильма и исполнитель одной из ролей Владимир Машков отметил, что декорации для съемок были созданы в "Москино" в рекордные сроки. Актер выразил благодарность столичному правительству, а также всем строителям и художникам.

"Достоверность на площадке была максимальной и созданы все возможности для пиротехников. Они там поработали тоже очень-очень отчаянно, как и гримеры, как и весь коллектив", – поделился Машков.

Ранее Владимир Путин не сдержал эмоций и прослезился во время просмотра фрагментов фильма "В списках не значился", посвященного героям Брестской крепости. Президент РФ пообещал, что посмотрит фильм полностью.

Картину по одноименной повести Бориса Васильева снял режиссер Сергей Коротаев к 80-летию Победы. Сюжет "В списках не значился" описывает события 21 июня 1941 года.

