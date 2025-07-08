В кинопарке "Москино" сняли сериал о Владимире Маяковском и Лиле Брик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/фото со съемок в кинопарке "Москино"

В кинопарке "Москино" по заказу Первого канала сняли сериал об отношениях поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автором идеи и продюсером стал генеральный директор канала Константин Эрнст, режиссер Вера Сторожева присоединилась к проекту на этапе съемок. По ее словам, сценарий много раз дополнялся и изменялся.

Она также рассказала, что поводом для этого становились масштабные декорации "Москва времен конструктивизма". На площади более 18 тысяч квадратных метров воссоздали особняки, конторы, доходные дома и другие здания начала XX века.

Сторожева рассказала, что площадка стала для съемочной команды "настоящим подарком". Из-за количества машин и пешеходов снимать в крупных городах сложно, поскольку необходимо перекрывать улицы, а декорации позволяют дополнять здания вывесками, менять их под другую эпоху или достраивать.

"Такая свобода – именно то, что нужно для создания творческих проектов", – высказалась режиссер.

Площадку похвалил и актер Виктор Добронравов. Он отметил, что она сделана с большим вниманием к деталям.

"Возможно, смотря картину, зрители будут думать, что это снято в городе, а не в декорациях. Чувствуется, что площадка не закончит свою жизнь с этим проектом, а только ее начнет", – отметил артист.

Сериал охватит эпоху с 1915 по 1978 год и расскажет о сложных и противоречивых отношениях Брик и Маяковского, а также о ее дальнейшей судьбе. История начнется в 1915 году во время Первой мировой войны, когда молодой поэт знакомится с Лилей и Осипом Брик.

Создатели проекта постарались проникнуться судьбой Лили Брик и показать ее неординарность, поскольку она сыграла важную роль в жизни Маяковского. В частности, она искала издателей и добивалась публикаций произведений поэта, а после его смерти участвовала в выпуске полного собрания сочинений.

Роль Маяковского исполнит Андрей Максимов, известный по сериалам "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Фишер". Лилю Брик сыграет Мария Смольникова, звезда фильма "Сталинград".

Кроме того, в сериале приняли участие такие актеры, как Евгений Стычкин, Виктор Добронравов, Елизавета Арзамасова и другие популярные артисты.

Ранее стало известно, что за все время работы парка "Москино" было снято свыше 120 проектов разных форматов. В их число входят 63 сериала, 33 полнометражных фильма и 27 короткометражных картин, клипов и роликов. Всего представителям индустрии доступны 24 натурные площадки и четыре павильона на территории площадью 180 гектаров.