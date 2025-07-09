Сергей Собянин рассказал о модернизации Киностудии Горького

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительные работы в рамках модернизации Киностудии Горького продолжаются на двух площадках – в Валдайском проезде и на улице Сергея Эйзенштейна. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Сегодня осмотрел ход работ в Валдайском проезде. Снесены все старые корпуса, которые морально и физически устарели и не использовались под съемки кино уже много-много лет. Заново отстраиваем студийный комплекс мирового уровня", – объяснил мэр.

Там разместят 10 павильонов, центр визуальных технологий, студии виртуальных декораций, монтажа и цветокоррекции, захвата движения, гримерки и другое. Завершить все работы планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ожидается, что всего в ходе модернизации, которая проходит в рамках проекта "Москва – город кино", площади киностудии вырастут в более чем два раза – до 100 тысяч квадратных метров. При этом новые павильоны позволят создавать проекты любой сложности.

Градоначальник напомнил, что одна из старейших кинопроизводственных компаний страны выпустила свыше тысячи фильмов, включая "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и "Гостья из будущего". Здесь же работали известные режиссеры Лев Кулешов, Яков Протазанов, Василий Шукшин, Станислав Ростоцкий и Татьяна Лиознова.

После завершения всех работ Киностудия Горького станет частью Московского кинокластера мирового уровня. В "Москино", наряду с киностудией, также входят кинопарк, кинозавод, сеть кинотеатров, цифровая киноплатформа и кинокомиссия.

В 2024 году на площадках кластера создали порядка 120 проектов, а к 2030 году там будет сниматься до 80% российского кино.

Ранее в кинопарке "Москино" создали сериал об отношениях поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик. Сценарий проекта много раз дополнялся и изменялся из-за масштабных декораций "Москва времен конструктивизма". На площади более 18 тысяч квадратных метров воссоздали особняки, конторы, доходные дома и другие здания начала XX века.

