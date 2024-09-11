День морской пехоты будет отмечаться в России 27 ноября

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День морской пехоты будет установлен в Вооруженных силах России. Об этом говорится в проекте указа президента РФ.

"Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября", – сообщается на официальном портале правовой информации.

На Военно-морском флоте (ВМФ) День морской пехоты отмечается ежегодно 27 ноября. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы проводят самые масштабные учения на море за последние три десятилетия. Учения продлятся до 16 сентября и пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.