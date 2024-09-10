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10 сентября, 10:30

Безопасность

Стратегические командно-штабные учения "Океан-2024" начались в России

Стратегические командно-штабные учения "Океан-2024" начались в России

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Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно, сообщило Минобороны. 10 сентября более 400 судов и подводных лодок разных флотов – от Балтики до Приморья – вышли в море.

Среди задач – проверка готовности ВМФ к комплексному применению высокоточного оружия и новых образцов вооружения. На первом этапе морские силы развернут группировки в назначенных полигонах, на втором – разыграют "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, высадке десантов и защите объектов морской экономической деятельности. Во время учений к России присоединятся и корабли государств-партнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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