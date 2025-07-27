27 июля, 09:43Политика
Белоусов поздравил россиян с Днем Военно-морского флота
Фото: kremlin.ru
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил россиян с Днем Военно-морского флота, отметив, что военнослужащие ВМФ демонстрируют верность своему долгу и успешно выполняют боевые задачи в рамках СВО. Поздравительная телеграмма опубликована в телеграм-канале Минобороны РФ.
Глава ведомства напомнил, что военные моряки всегда играли ключевую роль в достижении побед над противником и самоотверженно защищали национальные интересы страны.
Они не только внесли огромный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками, но и успешно выполняли сложные задачи в борьбе с международным терроризмом.
"И сегодня личный состав Военно-морского флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности", – подчеркнул Белоусов.
Он выразил уверенность, что военнослужащие ВМФ продолжат совершенствовать мастерство и укреплять обороноспособность страны. Отдельную благодарность он выразил ветеранам, служащим примером для молодых защитников родины.
"Поздравляю с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!" – заключил глава Минобороны РФ.
В День Военно-морского флота в столице кинотеатры сети "Москино" бесплатно покажут фильмы "Семь пар нечистых" и "Бронекатер". Горожане смогут посмотреть их в кинотеатрах "Сатурн", "Космос", "Спутник" и "Искра".
Сюжет первой ленты разворачивается в 1941 году на корабле в открытом море. В тесном пространстве судна ненавидящие друг друга заключенные и охранники столкнутся с общим врагом. В свою очередь, "Бронекатер" рассказывает о поднятии со дна Волги в Волгограде бронекатера "БК-31", участвовавшего в Сталинградской битве.