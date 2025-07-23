Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с РФ до 14 человек

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Состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле расширен с 12 до 14 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт офиса украинского президента Владимира Зеленского.

По указу Зеленского в ее состав включили представителя омбудсмена и еще одного представителя Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Возглавит делегацию секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Кроме того, в нее войдут представители разведки, МИД и офиса президента. Зеленский уточнял, что переговоры Москвы и Киева назначены на 23 июля, они состоятся в Турции.

В ходе третьего раунда прямых переговоров стороны планируют обсудить свои меморандумы по мирному урегулированию конфликта и некоторые гуманитарные вопросы, уточняли СМИ.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не рассчитывать на какие-то прорывы в ходе переговоров с Киевом. Одновременно он отказался давать прогнозы и потенциальные сроки выхода на договоренности о решении конфликта, так как это зависит от множества факторов.

