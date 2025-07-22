РИА Новости: Россия и Украина в ходе новых переговоров обсудят гуманитарные вопросы

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Россия и Украина могут обсудить меморандумы по мирному урегулированию конфликта и некоторые гуманитарные вопросы на предстоящих переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Москве.

Отмечается, что во время второго раунда переговоров в Турции стороны обменялись меморандумами о видении мирного урегулирования конфликта. В этот раз ожидается обмен мнениями относительно документов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоры России и Украины пройдет в Турции в среду, 23 июля. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Также СМИ стало известно, что встреча делегаций должна состояться во дворце Чираган в Стамбуле. При этом время начала переговоров на данный момент неизвестно.