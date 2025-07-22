Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума в рамках пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов, незаконную передачу абонентского номера и данных для входа в личные аккаунты.

Документ вводит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам, которые включены в федеральный перечень. Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, влечет за собой штраф до 500 тысяч рублей.

За рекламу VPN предполагаются штрафы для граждан от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, а для юридических – от 200 до 500 тысяч. Штрафы за незаконную передачу абонентского номера для физлица составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч, для ИП – от 50 до 100 тысяч.

Наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы предполагает штрафы для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 50 до 100 тысяч, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч.

Вместе с тем штрафом будет караться и использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Для граждан он составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тысяч.

Более того, закон вводит ответственность за нарушения в работе с оборудованием, которое предоставляет доступ к запрещенным ресурсам. За неисполнение предписаний Роскомнадзора граждане должны будут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 150 тысяч, юридические – от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении – до 1 миллиона рублей.

Также устанавливается наказание за нарушения обязанностей организаторов распространения сведений в Сети, включая отказ взаимодействовать с силовыми органами. Для граждан вводится штраф в размере 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 500 тысяч, для юрлиц – до 5 миллионов, а за повторное нарушение грозит до 10 миллионов рублей.

Штрафы необходимо будет платить и за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Физлицам будет назначаться от 50 до 70 тысяч рублей, ИП – от 70 до 100 тысяч, а юридическим лицам – от 300 до 500 тысяч.

При этом Госдума приняла закон о признании использования VPN отягощающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче номеров и данных. Он дополнит статью 63 УК РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание").

Как заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, использование соцсетей не будет наказываться, даже если они являются экстремистскими.

"Только к конкретным материалам – это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", – цитирует его РИА Новости.

По словам министра, если пользователь не знает о включении материала в реестр Минюста и у него отсутствует злой умысел, то он не будет наказан.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал, что если гражданину пришлют материал с экстремистским содержанием и он его посмотрит, то штрафа за это не будет.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала проект закона и заявила, что в случае его принятия не сможет мониторить и передавать правоохранителям информацию по ряду нарушений, которые составляют 30% от деятельности организации.

