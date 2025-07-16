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16 июля, 18:55

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Адвокат Бурков: данные о поиске экстремистских ресурсов могут выявить по цифровым следам

Нарушаем? Что известно о введении штрафов за поиск экстремистского контента

В России могут ввести ответственность за намеренный поиск экстремистских материалов. Такие поправки в ближайшее время будут рассмотрены в Госдуме. Как будет работать нововведение и какие опасности в нем увидели эксперты – в материале Москвы 24.

За песни и мемы?

Фото: 123RF/diy13

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил наказание за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе через VPN-сервисы. Меры включили в поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, одобренному ранее в первом чтении (второе запланировано на 17 июля).

КоАП РФ будет дополнен новой статьей, по которой штраф за поиск экстремистских материалов составит от 3 до 5 тысяч рублей. К ним относится контент из специального списка Минюста РФ (на сегодняшний день по решению суда туда внесены 5 473 материала).

Также россиянам грозит штраф за рекламу VPN и других средств, с помощью которых можно попасть на запрещенные ресурсы. Размер будет варьироваться от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц, от 80 до 150 тысяч – для должностных и от 200 до 500 тысяч – для юридических.

Кроме того, комитет одобрил поправки о введении наказания за временную передачу своего абонентского номера. Штрафы за это составят от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц, для юридических – от 100 до 200 тысяч, а для ИП – от 50 до 100 тысяч. При этом кратковременная безвозмездная передача номера правонарушением не является.

Такая же ответственность предусмотрена и за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим пользователям. По мнению авторов поправок, эти меры необходимы для борьбы с мошенничеством.

Случайно или целенаправленно?

Фото: 123RF/kremen4886

Как пояснили РБК в комитете по госстроительству, на сегодняшний день существует ответственность за сами экстремистские действия, но за целенаправленный поиск информации о них – нет. Нововведения подразумевают, например, запросы "Как создать бомбу" или "Как вступить в ВСУ".

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев также уточнил Москве 24, что наказывать россиян только лишь за пользование VPN не планируется.

"Например, если человек пользуется VPN и заходит в Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России), за это, конечно, административного штрафа не будет. Но когда он прошел все установленные барьеры и умышленно ищет экстремистский контент, то, если органами силовых структур МВД будет доказан умысел противоправного действия, это является административным правонарушением", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, если пользователь без умысла перешел на ресурс с экстремистским контентом, его не должны штрафовать, поскольку не было цели добыть эту информацию.

Если человек где-то услышал песню, которая включена в перечень экстремистских материалов, то, опять же, человек за это не должен пострадать. Но если он целенаправленно ищет этот материал, чтобы ознакомиться с ним или тем более распространить его, то это правонарушение.
Антон Ткачев
первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Также в поправках не идет речь о запрете на обсуждение VPN-сервисов, так как это не является их рекламой, пояснил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

"Реклама VPN – это именно продвижение таких сервисов, стимулирующее интерес и побуждающее к использованию. Обычное обсуждение или выражение личного мнения рекламой не является", – сказал сенатор.

Однако вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с SHOT заявил, что партия "Новые люди", которую он представляет, не поддержит предложенные поправки. По его словам, россияне не понимают, могут ли они быть привлечены к ответственности за использование запрещенных соцсетей.

Мы не будет поддерживать эти поправки. Сейчас советуемся с юристами, что можно сделать по этому поводу. Это первый прецедент у нас в России, когда будут штрафовать за контент, даже не за его распространение, не тех, кто его распространяет, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались. Зачастую совершенно случайно. Доказать злой умысел будет очень сложно.
Владислав Даванков
вице-спикер Госдумы

Как технически будет происходить контроль за действиями граждан в Сети, пока неизвестно. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал "Звезде", что порядок собираются определить уже после принятия документа.

Спорные моменты

Фото: 123RF/peopleimages12

Вероятнее всего, данные о посещении ресурсов с экстремистскими материалами будут выявляться по "информационным следам". Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился адвокат, независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"Скорее всего, это будет отслеживаться по истории браузера или cookie-файлам, которые остаются на сайте при посещении. Это свидетельствует о том, что человек так или иначе ознакомился с экстремистскими материалами. И дело останется только за тем, чтобы выяснить, умышленно он это сделал или случайно", – сказал эксперт.

По общему правилу лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Органы власти, в свою очередь, обязаны доказать не только то, что событие имело место, но и форму умысла. Для этого необходимо будет выяснять обстоятельства каждого конкретного случая.
Илья Бурков
адвокат, независимый профессиональный советник по правовым вопросам

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект, отметив, что в случае его принятия организация не сможет передавать данные об экстремистских сообществах в МВД.

"Это примерно 30% нашей деятельности. Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов <...> также рискует получить штраф", – подчеркнула Мизулина.

По ее словам, поправки могут отразиться и на самих депутатах. Если граждане начнут присылать им ссылки с жалобами на противоправный контент, "умышленно" открыв его, парламентарии рискуют нарушить закон, добавила Мизулина.

Однако в комитете по госстроительству в ответ сравнили ситуацию с обнаружением взрывного устройства: если оно найдено в квартире, то это основание для уголовного преследования, а если "шел, нашел и сообщил", то человека привлекать к ответственности не будут. Как отметили эксперты в разговоре с РБК, минер, который работает со взрывчаткой, не рассматривается как субъект ответственности. То же и с сотрудником, отвечающим за мониторинг, заключили в комитете.

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