Адвокат Бурков: данные о поиске экстремистских ресурсов могут выявить по цифровым следам

В России могут ввести ответственность за намеренный поиск экстремистских материалов. Такие поправки в ближайшее время будут рассмотрены в Госдуме. Как будет работать нововведение и какие опасности в нем увидели эксперты – в материале Москвы 24.

За песни и мемы?

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил наказание за умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе через VPN-сервисы. Меры включили в поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, одобренному ранее в первом чтении (второе запланировано на 17 июля).

КоАП РФ будет дополнен новой статьей, по которой штраф за поиск экстремистских материалов составит от 3 до 5 тысяч рублей. К ним относится контент из специального списка Минюста РФ (на сегодняшний день по решению суда туда внесены 5 473 материала).

Также россиянам грозит штраф за рекламу VPN и других средств, с помощью которых можно попасть на запрещенные ресурсы. Размер будет варьироваться от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц, от 80 до 150 тысяч – для должностных и от 200 до 500 тысяч – для юридических.

Кроме того, комитет одобрил поправки о введении наказания за временную передачу своего абонентского номера. Штрафы за это составят от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц, для юридических – от 100 до 200 тысяч, а для ИП – от 50 до 100 тысяч. При этом кратковременная безвозмездная передача номера правонарушением не является.

Такая же ответственность предусмотрена и за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим пользователям. По мнению авторов поправок, эти меры необходимы для борьбы с мошенничеством.

Случайно или целенаправленно?

Как пояснили РБК в комитете по госстроительству, на сегодняшний день существует ответственность за сами экстремистские действия, но за целенаправленный поиск информации о них – нет. Нововведения подразумевают, например, запросы "Как создать бомбу" или "Как вступить в ВСУ".

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев также уточнил Москве 24, что наказывать россиян только лишь за пользование VPN не планируется.

"Например, если человек пользуется VPN и заходит в Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России), за это, конечно, административного штрафа не будет. Но когда он прошел все установленные барьеры и умышленно ищет экстремистский контент, то, если органами силовых структур МВД будет доказан умысел противоправного действия, это является административным правонарушением", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, если пользователь без умысла перешел на ресурс с экстремистским контентом, его не должны штрафовать, поскольку не было цели добыть эту информацию.





Антон Ткачев первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Если человек где-то услышал песню, которая включена в перечень экстремистских материалов, то, опять же, человек за это не должен пострадать. Но если он целенаправленно ищет этот материал, чтобы ознакомиться с ним или тем более распространить его, то это правонарушение.

Также в поправках не идет речь о запрете на обсуждение VPN-сервисов, так как это не является их рекламой, пояснил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

"Реклама VPN – это именно продвижение таких сервисов, стимулирующее интерес и побуждающее к использованию. Обычное обсуждение или выражение личного мнения рекламой не является", – сказал сенатор.

Однако вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с SHOT заявил, что партия "Новые люди", которую он представляет, не поддержит предложенные поправки. По его словам, россияне не понимают, могут ли они быть привлечены к ответственности за использование запрещенных соцсетей.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Мы не будет поддерживать эти поправки. Сейчас советуемся с юристами, что можно сделать по этому поводу. Это первый прецедент у нас в России, когда будут штрафовать за контент, даже не за его распространение, не тех, кто его распространяет, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались. Зачастую совершенно случайно. Доказать злой умысел будет очень сложно.

Как технически будет происходить контроль за действиями граждан в Сети, пока неизвестно. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал "Звезде", что порядок собираются определить уже после принятия документа.

Спорные моменты

Вероятнее всего, данные о посещении ресурсов с экстремистскими материалами будут выявляться по "информационным следам". Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился адвокат, независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"Скорее всего, это будет отслеживаться по истории браузера или cookie-файлам, которые остаются на сайте при посещении. Это свидетельствует о том, что человек так или иначе ознакомился с экстремистскими материалами. И дело останется только за тем, чтобы выяснить, умышленно он это сделал или случайно", – сказал эксперт.





Илья Бурков адвокат, независимый профессиональный советник по правовым вопросам По общему правилу лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Органы власти, в свою очередь, обязаны доказать не только то, что событие имело место, но и форму умысла. Для этого необходимо будет выяснять обстоятельства каждого конкретного случая.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект, отметив, что в случае его принятия организация не сможет передавать данные об экстремистских сообществах в МВД.

"Это примерно 30% нашей деятельности. Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов <...> также рискует получить штраф", – подчеркнула Мизулина.

По ее словам, поправки могут отразиться и на самих депутатах. Если граждане начнут присылать им ссылки с жалобами на противоправный контент, "умышленно" открыв его, парламентарии рискуют нарушить закон, добавила Мизулина.

Однако в комитете по госстроительству в ответ сравнили ситуацию с обнаружением взрывного устройства: если оно найдено в квартире, то это основание для уголовного преследования, а если "шел, нашел и сообщил", то человека привлекать к ответственности не будут. Как отметили эксперты в разговоре с РБК, минер, который работает со взрывчаткой, не рассматривается как субъект ответственности. То же и с сотрудником, отвечающим за мониторинг, заключили в комитете.