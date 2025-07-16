Мизулина раскритиковала штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Мизулина заявила, что в случае принятия закона она не сможет мониторить и передавать в правоохранительные органы информацию по ряду направлений, которые составляют 30% от деятельности организации.

В частности, под запрет подпадают данные об экстремистских сообществах на почве идеологии расового превосходства, где публикуют видео насилия над мигрантами и лицами разных национальностей, сообществах "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России), призывающих к терактам в школах, группах сторонников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и идеологии нацизма, сообществах АУЕ (экстремистское движение, запрещенное в РФ).

Также в этот перечень входят ресурсы, разжигающие межрелигиозную и межнациональную рознь, пропагандирующие ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ), призывающие к преступлениям против участников СВО и содержащие видео убийств российских солдат, сообщества радикальных религиозных группировок, планирующих теракты на территории РФ и вербующие граждан для совершения диверсий на объектах инфраструктуры.

"Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов <...> также рискует получить штраф", – указала Мизулина.

По ее информации, всего в федеральный список экстремистских материалов входят 5 473 позиции. Она задала вопрос, нужно ли будет каждому гражданину ознакомиться с этим списком, который включает как видео убийств людей, так и картинки со свастиками, или нет.

"Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?" – добавила Мизулина.

Кроме того, сами депутаты не смогут ничего сделать с обращениями граждан, которые заявляют об экстремизме, так как при открытии ссылки из обращения парламентарий тоже нарушит закон, уверена глава ЛБИ.

"Интересно, а депутаты вообще видели количество "свастик" и "вентиляторов" в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут?" – задала вопрос Мизулина.

Думский комитет по госстроительству одобрил штрафы за умышленный поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним. За подобные деяния гражданам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.

В свою очередь, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин объяснил, что россиян не будут штрафовать за посещение заблокированных ресурсов, включая соцсети Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России), а также платформу Discord. По его мнению, поправки в КоАП РФ не предусматривают прямую ответственность физических лиц.

