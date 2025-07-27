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27 июля, 16:15

Политика

Путин по видеосвязи из Петербурга проверил ход учений ВМФ

Путин по видеосвязи из Петербурга проверил ход учений ВМФ

Путин прибыл в Петербург и поздравил военных с Днем ВМФ

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Владимир Путин в День ВМФ по видеосвязи из Санкт-Петербурга присоединился к участникам проходящих с 23 июля учений "Июльский шторм". Президент проследил за учебными стрельбами, выслушал доклады адмиралов ВМФ, а также поздравил по видеосвязи участников учений с праздником.

В ходе "Июльского шторма" проверялась готовность флота к решению нестандартных задач, а также применению высокоточного и беспилотного оружия. Маневры проходили в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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