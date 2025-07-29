Испытание поездов ВСМ Москва – Петербург начнется осенью 2027 года

Испытание поездов ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнется осенью 2027 года на тестовом участке от Зеленограда до Твери. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным доложил руководитель Росжелдора Александр Сахаров.

В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали. Также РЖД совместно с "Уральскими локомотивами" осуществляют создание двух первых образцов высокоскоростного подвижного состава.

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