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29 июля, 22:30

Транспорт

Испытание поездов ВСМ Москва – Петербург начнется осенью 2027 года

Испытание поездов ВСМ Москва – Петербург начнется осенью 2027 года

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Испытание поездов ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнется осенью 2027 года на тестовом участке от Зеленограда до Твери. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным доложил руководитель Росжелдора Александр Сахаров.

В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали. Также РЖД совместно с "Уральскими локомотивами" осуществляют создание двух первых образцов высокоскоростного подвижного состава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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