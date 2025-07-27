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27 июля, 00:15

Транспорт

"Мой район. Новости": полиция ужесточит контроль за техосмотром автомобилей

"Мой район. Новости": полиция ужесточит контроль за техосмотром автомобилей

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В России ужесточат контроль за техосмотром автомобилей. Полиция планирует обновить требования к процедуре. Например, чтобы таксисты не смогли уклониться от регулярного ТО, операторов обяжут пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе.

Кроме того, МВД хочет самостоятельно, не дожидаясь одобрения Союза страховщиков, отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Для аннулирования уже выданных диагностических карт ведомство планирует ввести новые основания.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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