Водителям напомнили о штрафах за несообщение о смене постоянной регистрации

Водителям, которые не сообщили в Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации, грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Уведомить ГАИ о новом постоянном месте жительства гражданин должен в течение 10 дней. Сменившему прописку автомобилисту нужно прийти с отметкой в паспорте о новой регистрации. После этого данные внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт ТС.

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