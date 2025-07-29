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29 июля, 07:15

Технологии

Пассажиров "Аэрофлота" начали пересаживать на самолеты "Победы" и "России"

Пассажиров "Аэрофлота" начали пересаживать на самолеты "Победы" и "России"

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Клиентов авиакомпании "Аэрофлот", в работе информационных систем которой произошел сбой, начали пересаживать на самолеты перевозчиков "Победа" и "Россия". При этом пассажиры отмененных рейсов могут не только переоформить билеты, но и вернуть деньги за них.

Однако авиаэксперты уточняют, что оформить возврат средств сразу граждане не смогут. Авиакомпания также предупреждала об этом ранее. Деньги поступят на счет пассажиров, как только перевозчик восстановит работу IT-инфраструктуры после хакерской атаки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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