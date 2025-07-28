Авиакомпания "Аэрофлот" отменила и перенесла свыше 50 рейсов из-за сбоя. Перевозчик призвал пассажиров отмененных отправлений не прибывать в аэропорт.

Тем временем в Шереметьево попросили людей покинуть зоны вылетов. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование о ситуации и раздача бесплатной питьевой воды.

Эксперты по кибербезопасности отметили, что IT-инфраструктура "Аэрофлота" достаточно зрелая, поэтому безвозвратной потери большого количества данных не будет. Процесс восстановления, по оценкам специалистов, может занимать от нескольких дней до нескольких недель.

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