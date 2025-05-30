Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 11:15

Технологии

Робот-бариста начал работать на станции метро "Курская"

Робот-бариста начал работать на станции метро "Курская"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

На станции метро "Курская" появился робот-бариста. Он готовит кофе без перерывов, в любое время дня. Можно выбрать любой привычный напиток, размер стакана, а также добавить сироп.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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