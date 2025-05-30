Робот-бариста начал работать на станции метро "Курская"

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На станции метро "Курская" появился робот-бариста. Он готовит кофе без перерывов, в любое время дня. Можно выбрать любой привычный напиток, размер стакана, а также добавить сироп.

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