В России заблокировали 15,8 млн сим-карт с 1 по 6 апреля

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С 1 по 6 апреля в РФ заблокировано 15,8 миллиона сим-карт или расторгнуты по ним договоры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В пресс-службе отметили, что эта цифра включает в себя общую статистику по блокировке, а не только информацию по картам, заблокированным через портал "Госуслуги".

Новый сервис "Сим-карты" заработал на "Госуслугах" 1 апреля этого года. Здесь показаны номера, включая тот, который привязан к учетной записи на портале. Теперь благодаря сервису россияне могут проверить свои договоры с операторами связи и убедиться, что на их имя не зарегистрированы "серые" сим-карты.

Также в России на одного человека можно оформить не более 20 сим-карт. Тем временем иностранцы, проживающие в РФ, могут владеть только десятью сим-картами.