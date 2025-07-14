Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 11:45

Туризм

Москва приняла в 2,5 раза больше туристов чем в 2010 году

Москва приняла в 2,5 раза больше туристов чем в 2010 году

В АТОР прокомментировали возобновление перелетов между РФ и США

АТОР спрогнозировала очередное повышение цен на отдых за границей

Россиянам рассказали, какие сувениры нельзя привозить из-за рубежа

В Сочи зафиксировали снижение турпотока этим летом

"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов в Геленджик

Авиакомпания S7 Airlines возобновит перелеты из Москвы в Геленджик

Первый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа

Туроператоры попросили правительство понизить верхний предел туристического налога

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и Геленджиком

Туристический поток в Москву увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. Только за прошлый год столицу посетили 26 миллионов человек. Гостей привлекают и масштабные фестивали, и международные деловые мероприятия, которые проходят на различных площадках столицы круглый год.

По словам экскурсовода Анастасии Шульгиной, туристов влечет не только архитектура, но и живая городская атмосфера – прогулки, уличные мероприятия, культурные события. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии по центральной части Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика