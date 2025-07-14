Москва приняла в 2,5 раза больше туристов чем в 2010 году

Туристический поток в Москву увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. Только за прошлый год столицу посетили 26 миллионов человек. Гостей привлекают и масштабные фестивали, и международные деловые мероприятия, которые проходят на различных площадках столицы круглый год.

По словам экскурсовода Анастасии Шульгиной, туристов влечет не только архитектура, но и живая городская атмосфера – прогулки, уличные мероприятия, культурные события. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии по центральной части Москвы.

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