Путин спросил, как будет реализовываться запрет на поиск экстремистских материалов

На совещании с правительством Владимир Путин поинтересовался, как будет реализовываться закон о запрете на поиск экстремистских материалов. Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что правоохранители должны будут доказать, что пользователь имел умысел и заранее знал, что ищет запрещенный контент, включенный в реестр. Шадаев также отметил, что рядовые пользователи могут не волноваться.

Тем временем Роскомнадзор уже направил более 20 тысяч запросов иностранным цифровым платформам на удаление экстремистских материалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.