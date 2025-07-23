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23 июля, 17:15

Политика

Путин спросил, как будет реализовываться запрет на поиск экстремистских материалов

Путин спросил, как будет реализовываться запрет на поиск экстремистских материалов

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На совещании с правительством Владимир Путин поинтересовался, как будет реализовываться закон о запрете на поиск экстремистских материалов. Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что правоохранители должны будут доказать, что пользователь имел умысел и заранее знал, что ищет запрещенный контент, включенный в реестр. Шадаев также отметил, что рядовые пользователи могут не волноваться.

Тем временем Роскомнадзор уже направил более 20 тысяч запросов иностранным цифровым платформам на удаление экстремистских материалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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