Путин назвал приоритетом России поддержку многодетной семьи

Фото: kremlin.ru

Приоритетом и вопросом будущего России является поддержка многодетной семьи. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении к участникам свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул важность продолжения работы над реализацией мер демографической, экономической и социальной политики. Для достижения цели требуется совместная деятельность властей всех уровней, а также общественных и религиозных организаций, уточнил президент.

Также Путин отметил, что фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, проводится во второй раз, но уже успел стать популярным и обзавестись своими традициями. Одной из них стала церемония бракосочетания, в которой принимают участие более 200 пар.

Вместе с тем глава РФ обратился к участникам мероприятия с поздравлением. Он пожелал молодоженам счастья, здоровья и благополучия.

Ранее Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей и указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.

По словам российского лидера, интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений властей России и проектов, связанных с национальным развитием.