08 июля, 19:35Общество
Путин назвал приоритетом России поддержку многодетной семьи
Фото: kremlin.ru
Приоритетом и вопросом будущего России является поддержка многодетной семьи. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении к участникам свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул важность продолжения работы над реализацией мер демографической, экономической и социальной политики. Для достижения цели требуется совместная деятельность властей всех уровней, а также общественных и религиозных организаций, уточнил президент.
Также Путин отметил, что фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, проводится во второй раз, но уже успел стать популярным и обзавестись своими традициями. Одной из них стала церемония бракосочетания, в которой принимают участие более 200 пар.
Вместе с тем глава РФ обратился к участникам мероприятия с поздравлением. Он пожелал молодоженам счастья, здоровья и благополучия.
Ранее Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей и указал, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему.
По словам российского лидера, интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений властей России и проектов, связанных с национальным развитием.
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