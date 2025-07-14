АС: Вашингтон может снова приостановить поставки оружия ВСУ

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США в будущем могут снова приостановить поставки оружия ВСУ, сообщает News.ru со ссылкой на The American Conservative.

По мнению аналитиков, это может произойти из-за проблем с запасами военных ресурсов. Соответствующие паузы говорят о неспособности США быть в первых рядах на внешнеполитической арене, указали они.

Авторы публикации отмечают, что Вашингтон берет на себя "слишком много", что является следствием устаревшей модели американской внешней политики "первенства".

В статье также сказано, что скачки в вопросе помощи Украине упускают то, что пауза в какой-то момент времени была неизбежна.

"Поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится", – заключают авторы публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выступить с "важным заявлением" по поводу России 14 июля. Никаких подробностей он не раскрыл. Эксперты предположили, что это может касаться новых санкций против РФ.

Однако во время встречи с журналистами на военной базе Эндрюс Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности введения новых санкций.

Вместо этого он сообщил, что США предоставят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза. При этом, по его словам, Вашингтон еще не определился с точным количеством систем.