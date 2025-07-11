Эксперт Журавлева предположила, что скажет Трамп в "важном заявлении" о России 14 июля

Дональд Трамп планирует сделать некое важное заявление касательно России 14 июля. Что может сказать глава Белого дома и к каким последствиям это приведет, разбиралась Москва 24.

"Небольшой сюрприз"

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что "разочарован в России", а потому намерен выступить по этому поводу с "важным заявлением" 14 июля. Политик также подчеркнул, что хочет посмотреть, как будут развиваться события "в ближайшие пару недель". Других подробностей он раскрывать не стал.

Между тем конгресс США готовится принять "очень серьезный и жесткий" пакет антироссийских санкций, сказал Трамп телеканалу NBC News. Однако, по словам республиканца, окончательное решение он вынесет сам. В целом Вашингтон не собирается анонсировать свои будущие действия в адрес Москвы.

"Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", – подчеркивал ранее лидер Штатов.

По данным портала Axios, сейчас Трамп изучает законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о пошлинах для торговых партнеров России. Согласно документу, на продукцию таких стран, импортируемую в США, могут ввести тарифы в 500%.

Однако американский лидер согласен на эти меры, только если право на отмену санкций останется исключительно за ним, уточняло Politico. Таким образом, Трамп стремится сделать свою внешнюю политику более независимой. Плюс он пытается оставить "открытую дверь" на случай, если дальнейшие российско-украинские переговоры пройдут успешно, поясняли изданию два источника в Белом доме.

Линия на компромисс

Заявление Дональда Трампа 14 июля, вероятнее всего, будет носить сдержанный характер. Однако не исключено, что президент США поддастся влиянию американской политической элиты и утвердит антироссийские меры, заявил Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Здесь надо понимать, что Трамп – это человек, который разделяет идеи, связанные с доминированием Штатов. При этом он считает, что главными угрозами являются Китай и Россия. Соответственно, возникает вопрос: как противостоять этим двум странам и удержать свое господство?" – пояснил депутат.

По словам Новикова, глава Белого дома допускает, что открытое военное столкновение с РФ может обернуться успехом для США. В то же время политик осознает и то, что потери американской стороны от подобного конфликта окажутся слишком велики.





Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам Поэтому Трамп придерживается линии на достижение компромисса с Москвой. То есть он хочет установить нормальные отношения, расправиться с Китаем, а потом уже, спустя десятилетие, вернуться к вопросу России.

"Если президент Штатов сохранит курс на примирение, то обострения ситуации 14 июля не будет. Но в последнее время мы видели, что Трамп выражал недовольство не только украинской, но и российской стороной. Поэтому говорить точно невозможно", – резюмировал парламентарий.

Не ожидает от Дональда Трампа радикальных заявлений и директор Центра Североамериканских исследований, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. В беседе с Москвой 24 эксперт предположила, что республиканец в очередной раз пытается повлиять на участников российско-украинского конфликта.

"Это его постоянная посредническая тактика – пытаться воздействовать на обе стороны, попеременно прижимая одну и давая преференции другой. Сейчас Трамп слегка играет за Украину: недавно ей возобновили поставки вооружений. Но при этом американский лидер говорит о недовольстве Россией. Цель здесь – добиться прогресса в мирных переговорах", – указала Журавлева.





Виктория Журавлева директор Центра Североамериканских исследований, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Утверждать наверняка, хотел ли Трамп просто привлечь внимание, заявив о своем выступлении 14 июля, или он правда хочет сказать что-то серьезное, невозможно. Но я уверена, что мы услышим что-то из разряда: "России и Украине надо договариваться, мы готовы давить больше".

В ближайшее время президент США вряд ли одобрит антироссийские санкции и продолжит лишь угрожать ими, считает Журавлева. Однако если глава Белого дома сочтет паузу в переговорах России и Украины затянувшейся, он действительно может подписать документ, заключила эксперт.

