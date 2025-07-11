Трамп пообещал сделать важное заявление по России

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается в понедельник, 14 июля, сделать важное заявление по России. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала NBC News.

По его словам, он разочарован Россией и собирается сделать по этому поводу некое заявление. Трамп также заявил, что "посмотрит, что произойдет в ближайшие пару недель". Однако никаких подробностей американский президент больше не раскрыл.

Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает проведение через конгресс законопроекта о новых санкциях. Он добавил, что сенаторы США принимают очень жесткие ограничения в отношении России, но не привел дополнительной информации.

Также в СМИ появились данные о том, что Трамп может использовать министра финансов США Скотта Бессента в качестве главной фигуры для усиления экономического давления на Россию.

Эксперты отмечают, что тот успешно участвовал в торговой войне с Китаем, его характеризуют как рискованного стратега, который может находить уязвимости в экономике других стран.