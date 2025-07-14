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Reuters: Евросоюз может согласовать новые санкции против России 14 июля

Евросоюз может согласовать новые санкции против России 14 июля – СМИ

Фото: 123RF/megaflopp

Страны Европейского союза могут попробовать еще раз согласовать в Брюсселе 18-й пакет в отношении России в понедельник, 14 июля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По информации издания, новый пакет ограничений будет включать в себя первичный потолок цены на российскую нефть в 47 долларов, который будут пересматривать каждые полгода. Страны ЕС уже согласовали большую часть составляющей пакета.

Также источники агентства сообщили, что Словакия, которая ранее выступала против новых ограничительных мер в отношении России из-за запрета поставок российских энергоносителей в Европу, согласилась на 18-й пакет санкций. Но она все еще ждет заверения Еврокомиссии по поводу планов поэтапного прекращения поставок российского газа в страны ЕС.

Ранее Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций на саммите в Брюсселе. Его заблокировала Словакия, чей премьер-министр Роберт Фицо сомневается в эффективности ограничительных мер ЕС в отношении России.

При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовит против России самые жесткие санкции с 2022 года. Они будут касаться нефтяных доходов РФ, финансовых игроков и посредников в других странах, которые якобы помогают России в обходе западных санкций.

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Сюжет: Санкции
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