В Евросоюзе заявили о подготовке против РФ самых жестких санкций

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Евросоюз планирует ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

Новый пакет ограничительных мер затронет нефтяные доходы России, финансовых игроков и посредников в других странах, которые якобы помогают в обходе западных санкций.

Барро добавил, что в этот раз Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами на основе французских предложений.

Ранее на саммите в Брюсселе ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. По некоторым данным, утверждение заблокировала Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо усомнился в эффективности новых санкций. По его мнению, ограничения не окажут значительного влияния на Россию.

Он подчеркнул, что Словакия будет продолжать откладывать голосование за 18-й пакет санкций с помощью права вето до тех пор, пока Евросоюз не решит вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в страны организации.