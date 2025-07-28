Сбой произошел в работе информационных систем "Аэрофлота"

Клиентов авиакомпании "Аэрофлот" предупредили о сбое в работе информационных систем. Расписание рейсов может быть скорректировано, возможны в том числе перенос и отмена некоторых отправлений.

Перевозчик призвал пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", а также на информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи. Специалисты уже работают над устранением последствий сбоя, отметили в авиакомпании.

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