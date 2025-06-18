Мизулина предупредила о сборе данных через боты в Telegram

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Боты для знакомств в мессенджере Telegram используются мошенниками для сбора данных о школьниках и студентах. Такое заявление глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сделала на встрече с молодежью в Хабаровске, передает ТАСС.

Она рассказала, что информацию собирают специальные люди, которые затем угрожают жертвам публикацией личных сведений в интернете без их согласия. Мизулина призвала быть осторожнее с незнакомцами в соцсетях.

Встреча с молодыми людьми прошла в городском дворце культуры в центре Хабаровска. При входе у парня отобрали флаг Российской империи, однако глава Лиги безопасного интернета вернула его.

"Этот флаг, как и ряд других, это – часть нашей истории, о которой не нужно забывать, как это когда-то пытались сделать большевики – обнулить нашу историю. К списку запрещенных экстремистских материалов этот флаг не относится", – сказала Мизулина и подчеркнула, что ей нравится интерес молодого поколения к истории страны.

Ранее Мизулина отметила успехи Telegram в борьбе с опасным контентом. По ее словам, эта работа касается каналов, в которых распространяется информация о живодерстве и нападения на школы. Однако на платформе все еще остается проблема с наличием ботов по продаже запрещенных веществ и вербовкой террористов, уточнила она.