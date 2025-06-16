Мизулина заявила об успехах Telegram в борьбе с опасным контентом

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Мессенджер Telegram в последние полтора года усилил борьбу с опасным контентом. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета.

По словам Мизулиной, эта работа касается каналов, в которых распространяется информация о живодерстве и угрозы нападения на школы. Она подчеркнула, что эти источники блокировались через 20–30 минут после обращений Лиги на горячую линию Роскомнадзора.

Однако в мессенджере еще остается проблема с наличием ботов по продаже запрещенных веществ и вербовкой террористов, подчеркнула она.

"Мне бы хотелось более активных действий со стороны Telegram в этом направлении. Не только мне, но, судя по письмам, и многим", – цитирует главу Лиги безопасного интернета ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин указал, что если мессенджер будет следовать законам страны, в которой он "так активно работает", то прибегать к таким крайним мерам, как блокировка, не придется.

При этом в Кремле слухи о блокировке или замедлении Telegram опровергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не в курсе подобных планов.