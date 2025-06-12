Песков опроверг информацию о блокировке или замедлении Telegram

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о планах заблокировать или замедлить мессенджер Telegram на территории России.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что если Telegram будет следовать законам государства, в котором он "так активно работает", то не придется прибегать к крайним мерам, таким как блокировка мессенджера. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что он не в курсе наличия планов о блокировке или замедлении приложения.

Между тем в Москве суд оштрафовал на 4 миллиона рублей Telegram за отказ удалить каналы, занимающиеся пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Отмечается, что специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов, посвященных однополым сексуальным отношениям.

Ведомство несколько раз направляло в администрацию мессенджера требования о необходимости удалить данные каналы. Однако они не были выполнены, после чего в отношении Telegram составили протокол об административном правонарушении.