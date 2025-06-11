РКН пригрозил Wattpad блокировкой за нарушение российских законов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России могут ограничить доступ к платформе Wattpad, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В РКН пояснили, что на платформе фиксируется систематическое распространение материалов, нарушающих российское законодательство, в том числе пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В настоящий момент на платформе до сих пор не удалены 130 страниц с противоправным контентом.

Также отмечается, что владелец Wattpad трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Общая сумма штрафов достигла 5,3 миллиона рублей, которые все еще не оплачены. В случае продолжения распространения противоправных материалов к Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории России, предупредили в ведомстве.

Wattpad – канадская платформа, созданная в 2006 году, для писателей и читателей, на которой пользователи могут размещать стихи, рассказы, романы или статьи.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компании Apple, WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) и Pinterest. Общая сумма штрафов превысила семь миллионов рублей.