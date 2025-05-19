Роскомнадзор опроверг планы по блокировке "Гарри Поттера" и "Игры престолов"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Роскомнадзор (РКН) не планирует блокировать за пропаганду чайлдфри зарубежные фильмы и сериалы, в частности "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игру престолов" и "Гарри Поттера". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным РКН, указанные фильмы и сериалы не подходят под критерии удаления или блокировки. При этом выводы о наличии пропаганды чайлдфри в них надзорное ведомство назвало безосновательными.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Гарри Поттер" и "Игра престолов" могут пропасть из отечественных онлайн-кинотеатров за пропаганду отказа от деторождения. Согласно поправке в приказе Минкультуры, фильмы, в которых будет выявлена пропаганда чайлдфри, не получат прокатные удостоверения.

Например, отмечалось в публикации, что в сериале "Секс в большом городе" главная героиня Саманта демонстрирует наклонности к чайлдфри. Тем временем в "Игре престолов" одна из героинь по имени Бриенна ради мечты стать рыцарем и быть равной мужчинам отказалась от детей.

При этом журналисты указали, что критерии, по которым планируют определять пропаганду, были утверждены Роскомнадзором.

Позднее в Минкультуры напомнили, что в ряде публикаций, связанных с темой невыдачи прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда чайлдфри, указаны картины, у которых и так нет прокатных удостоверений. Например, по причине ухода из РФ организации-правообладателя.

Кроме того, причины для отказа в предоставлении прокатных удостоверений на фильмы с пропагандой чайлдфри действуют с прошлого года, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что критерии пропаганды чайлдфри были утверждены Роскомнадзором, а блокировка контента в интернете не входит в задачи Минкультуры.