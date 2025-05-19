Минкультуры ответило на данные о блокировке "Гарри Поттера" из-за пропаганды чайлдфри

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Фильмы и сериалы, об угрозе удаления которых из онлайн-кинотеатров из-за пропаганды чайлдфри ранее сообщали СМИ, не имеют прокатных удостоверений в связи с уходом их правообладателей из России. Об этом РБК заявили в министерстве культуры РФ.

В частности, речь идет о фильмах о Гарри Поттере и сериалах "Секс в большом городе" и "Игра престолов".

В ведомстве добавили, что критерии пропаганды чайлдфри были утверждены Роскомнадзором, а блокировка контента в интернете не входит в задачи Минкультуры. Кроме того, причины для отказа в предоставлении прокатных удостоверений на фильмы с пропагандой чайлдфри действуют с прошлого года.

Приказ ведомства носит технический характер, он унифицирует нормы закона о кино и порядок предоставления прокатного удостоверения на фильм, подчеркнули в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что "Гарри Поттер" и "Игра престолов" могут пропасть из отечественных онлайн-кинотеатров за пропаганду чайлдфри. Отмечалось, что, согласно внесенной поправке в приказ Минкультуры, фильмы, в которых будет выявлена пропаганда чайлдфри, не получат прокатные удостоверения.

Администраторы соцсетей, онлайн-кинотеатров и других цифровых платформ должны будут оперативно удалять противоправный контент. Приказ Минкультуры и распоряжение Роскомнадзора вступят в силу 1 сентября.

Роскомнадзор (РКН), в свою очередь, сообщил, что не планирует блокировать за пропаганду чайлдфри зарубежные фильмы и сериалы, в частности "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игру престолов" и "Гарри Поттера".

По данным ведомства, указанные фильмы и сериалы не подходят под критерии удаления или блокировки.

