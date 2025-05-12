"Известия": в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов

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Активность вербовщиков в мессенджере Telegram для участия в диверсиях и терактах на территории России резко увеличилась. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, в марте число выявленных аккаунтов вербовщиков составляло 294, в апреле – 366, а в мае – 1 098. При этом в апреле за сутки фиксировалось более 5 тысяч сообщений "с признаками вербовки", в мае – уже 15 тысяч.

В основную аудиторию входят чаты для поиска наркокурьеров и экстремистские сообщества. Вербовщики предлагают "черную работу" за 10–15 тысяч рублей, а также ищут исполнителей поджогов.

В свою очередь, эксперт Игорь Бедеров рассказал, что администрация мессенджера уже давно реагирует на компетентные правовые запросы. Он уточнил, что Telegram блокирует такой контент и предоставляет информацию об аккаунтах, которые связаны с террористической активностью. Однако вербовщики могут использовать виртуальные сим-карты из других стран и другие способы, чтобы усложнить идентификацию.

"Но на самом деле благодаря множеству других инструментов исследования данных Telegram давно перестал быть анонимным. Как бы тщательно не маскировались подобные сообщения о вербовке, под видом работ, по идеологическим и иным соображениям, их можно при наличии знания семантики вычленять, профилировать и контролировать те профили, которые их распространяют", – сказал собеседник издания.

Бедеров указал на необходимость вести информационную работу среди населения и рассказывать гражданам о рисках.

Ранее суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за отказ удалить каналы, в которых призывалось совершать теракты на объектах транспорта и участвовать в антиправительственных выступлениях для свержения власти в России. Требования об удалении телеграм-каналов направил руководству мессенджера Роскомнадзор.

