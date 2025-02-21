ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации военных

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

ФСБ РФ сорвала планы восьми российских граждан из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу.

По данным ведомства, речь идет о лицах, которые по указке Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций. Один из задержанных диверсантов признался, что хотел поджечь российский комплекс противовоздушной обороны. В результате по приговору инстанции они получили от 16 до 22 лет.

Служба уточнила, что деятельность обвиняемых была пресечена в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Как отметила ФСБ, для вовлечения россиян в диверсии украинские спецслужбы использовали мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram, а также открытые интернет-площадки.

В результате следственных действий была доказана причастность данных лиц к диверсионно-террористической деятельности. Суды признали их виновными по статьям 205, 205.5, 281, 281.3, 222.1, 223.1 и 275 Уголовного кодекса РФ.

В ведомстве рассказали, что вербовщики обещают, что все действия квалифицируют как преступления небольшой тяжести, а издержки прокроет гонорар, который не превышает 30 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ с поличным задержали россиянина, который планировал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в России, диверсию на железнодорожном объекте в Сочи. По факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ ("Покушение на совершение диверсии").

