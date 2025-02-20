ФСБ предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили теракт против чиновника в Саратовской области. В результате был нейтрализован агент украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным службы, на территории Украины в прошлом году был завербован российский гражданин 1976 года рождения. Он прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в РФ для совершения терактов, подчеркнуло ведомство.

Как уточнила ФСБ, действуя по указанию куратора, диверсант изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство, которое планировал использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника в регионе.

В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, добавила служба. При этом сотрудники органов безопасности и мирные жители не пострадали.

В ЦОС уточнили, что, планируя преступление, злоумышленник следил за маршрутами передвижения представителя власти, собирал информацию о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал результаты ударов БПЛА ВСУ по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

Специалисты изъяли на месте происшествия пистолет Макарова и взрывное устройство. По адресу проживания агента находились средства наблюдения и взрывчатые вещества. Следователи возбудили уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее силовики предотвратили теракт в Пскове, где члены ячейки международной террористической организации (МТО) планировали взорвать железнодорожный вокзал.

Сотрудники службы задержали граждан одной из стран Центральной Азии, которые действовали по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО. При этом после террористической атаки они рассчитывали переправиться за рубеж – в одну из стран Ближнего Востока.

