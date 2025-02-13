ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Силовики предотвратили теракт в Пскове, где члены ячейки международной террористической организации (МТО) планировали взорвать железнодорожный вокзал, пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники службы задержали граждан одной из стран Центральной Азии, которые действовали по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО. При этом после террористической атаки они рассчитывали переправиться за рубеж – в одну из стран Ближнего Востока.

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", – добавили в ведомстве.

В конце января ФСБ предотвратила попытку подрыва электрички сообщением Кисловодск – Минеральные Воды в Ставропольском крае. Силовики задержали выходца из государства Центральной Азии, который состоял в международной террористической организации.

Чтобы совершить дистанционный подрыв поезда, он заранее провел разведку и приобрел необходимые для изготовления устройства компоненты. После подрыва он намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации. Возбуждено дело о покушении на совершение теракта.

