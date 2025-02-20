Готовивший диверсию на ж/д объекте в Сочи задержан с поличным

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Сотрудники ФСБ с поличным задержали россиянина, который планировал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в России, диверсию на железнодорожном объекте в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление службы.

По данным ведомства, россиянин 1980 года рождения получил задание от куратора и изготовил три самодельных зажигательных устройства для поджога электрооборудования на железной дороге. При подходе к месту совершения преступления подозреваемого задержали.

По факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ ("Покушение на совершение диверсии").

Ранее силовики предотвратили теракт против чиновника в Саратовской области. В результате был нейтрализован агент украинских спецслужб. Согласно информации ФСБ, действуя по указанию куратора, диверсант изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство, которое планировал использовать для подрыва служебного автомобиля чиновника.

Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Киев увеличивает интенсивность совершения терактов и диверсий с целью запугать российских граждан. Он добавил, что украинские спецслужбы "активизируют вербовочную обработку", стараясь вовлечь россиян в преступную деятельность. По словам Бортникова, для этого они используют приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

