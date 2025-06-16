Эксперт Ляпунов: главной киберугрозой для россиян стали звонки мошенников в мессенджерах

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Главной киберугрозой для россиян в текущем году стали звонки злоумышленников в мессенджерах, заявил эксперт Игорь Ляпунов в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, фундаментом успешных мошеннических схем являются утекшие персональные данные. При этом исследования говорят, что свыше 60% россиян осознают важность защиты от аферистов. Кроме того, операторы связи, банки и государство стараются обеспечить безопасность граждан посредством борьбы с интернет-мошенниками.

Вместе с тем Ляпунов рассказал, как мошенники позвонили ему в одном из мессенджеров с неизвестного номера, однако в профиле стояла фотография его мамы. При этом во время звонка аферисты попытались создать дипфейк женщины и пообщаться с экспертом от ее лица.

"Рядом кто-то был, я сказал: "Простите, дайте я с мошенниками поговорю". Они услышали и отключились", – добавил он.

Бороться с мошенническими звонками через мессенджеры непросто, даже если заблокировать WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) или Telegram, поскольку преступники смогут найти другой мессенджер и позвонить через него, подчеркнул Ляпунов.

Эксперт подчеркнул, что для борьбы с аферистами нужен комплекс мер, в который может входить защита персональных данных и развитие киберграмотности, а также защита платформ, благодаря которым злоумышленники могут общаться с жертвами.

После этого можно будет также ввести контроль финансовых операций. В настоящее время данной мере особое внимание уделяют как правоохранители, так и Центральный банк. Они могут заблокировать незаконный вывод перечисленных мошенникам средств, указал Ляпунов.

"С каждым новым нашим усилием по защите конверсии звонков уменьшаются, выводы денег усложняется, что делает экономическую модель темной стороны менее маржинальной, а значит, в перспективе – невыгодной", – отметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали обманывать россиян через фальшивые сайты с функционалом страховых компаний и визовых центров. Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий рассказал, что подобные ресурсы являются копиями реальных страниц известных компаний. При оформлении сайтов мошенники используют настоящие логотипы, формы для заполнения и даже поддельные отзывы. При этом аферисты используют контекстную рекламу и мессенджеры, чтобы продвигать ресурсы в поисковых системах.

На таких порталах публикуются сообщения о быстром оформлении виз, туристических страховок или приглашений. Жертва должна заполнить форму и оплатить услугу, однако после выполнения этих действий деньги и сайт исчезают.

Чаще всего жертвами такой мошеннической схемы становятся пожилые люди, студенты и сезонные работники, которые не могут с первого раза проверить сайт на надежность, обратил внимание депутат.

"Людей сегодня обманывают не только через взлом, но через психологическое давление, обещания простоты и скорости, особенно в таких чувствительных сферах, как международные поездки", – добавил он.

В связи с этим Немкин призвал россиян к бдительности и посоветовал внимательно проверять сайты, на которых предлагается оформление каких-либо документов. Он также отметил необходимость системного просвещения граждан в области информационной безопасности, в частности перед туристическим сезоном.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать схемы обмана, в рамках которых предлагают родителям оформить документы и предоставить путевки в лагеря для их детей. После этого аферисты просят перевести средства за бронирование места, трансфер или питание. При этом родители не замечают в этих условиях ничего подозрительного и переводят деньги за отдых детей.