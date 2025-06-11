Родителей московских школьников предупредили о новой схеме мошенничества

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Родителей учеников московских образовательных учреждений предупредили о мошенниках, которые представляются школьными психологами для кражи средств. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В департаменте объяснили, что злоумышленники предлагают пройти обязательное психологическое тестирование. Также мошенники указывают на необходимость "формирования характеристик" у школьников.

Однако с помощью этих предлогов, как уточнили в департаменте, аферисты пытаются получить личные сведения, которые необходимы якобы для восстановления доступа к порталу "Госуслуги" и банкам.

Родителей и школьников предупредили, что администрация образовательных учреждений ни при каких обстоятельствах не запрашивает конфиденциальную информацию. Кроме того, передача данных сведений третьим лицам для их последующего использования запрещена.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск краж аккаунтов на "Госуслугах" у выпускников школ. По данным ведомства, мошенники создают группы в соцсетях и дают ссылки на телеграм-каналы, где предлагают купить ответы на ЕГЭ. Цена, как правило, не превышает 2 тысячи рублей.

Получив оплату, злоумышленники сообщают, что из-за государственной важности ответы будут доставлены через портал "Госуслуги", после чего школьникам отправляют форму авторизации на сервисе, просят ввести данные аккаунта и СМС-код. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, что любые подобные предложения являются мошенничеством.

