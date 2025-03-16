Минпросвещения РФ усилит работу по защите детей от действий мошенников

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Минпросвещения России держит на контроле ситуацию с мошенническими действиями, направленными против детей, и намерено усиливать работу по информированию школьников и их родителей о способах защиты от них. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Таким образом представитель ведомства прокомментировал сообщения МВД РФ о мошенниках, которые похищают деньги у подростков под предлогом отправки им инструкции по выводу средств с Пушкинской карты.

"Такая установка есть во всех образовательных организациях – информировать детей и родительское сообщество о такого рода негативных проявлениях. Мы все видим, что подобного рода противоправные действия в отношении и детей и родителей постоянно происходят", – подчеркнул Бугаев.

Он также обратил внимание, что ведомство уже несколько раз подготавливало методические материалы по этой теме. Их направляли в органы управления образованием, чтобы в дальнейшем распространить по образовательным организациям. Эту работу планируется продолжить.

Кроме того, министерство считает важным вопрос цифровой гигиены. В связи с этим в рамках урока информатики в школах изучается соответствующее направление.

Ранее департамент образования и науки Москвы предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с электронным журналом. В ведомстве сообщили, что аферисты звонят детям и представляются администрацией школы, чтобы якобы подтвердить доступ в электронный журнал.

После этого злоумышленники выясняют у школьников код из СМС и попадают в аккаунт ребенка в "Московской электронной школе" (МЭШ) или на портале mos.ru.