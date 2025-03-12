МВД посоветовало играть в однопользовательские видеоигры от крупных студий

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Родителям стоит отдавать предпочтение однопользовательским компьютерным видеоиграм крупных студий в целях безопасности своих детей, сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко.

По его словам, именно такие игры будут полностью гарантировать безопасный игровой опыт. Кроме того, родителям стоит самим интересоваться тем, во что играют их дети, обсуждать сюжет игры и достижения, а также в целом налаживать доверительные отношения с ребенком.

"Занимайте активную позицию, интересуйтесь игровой индустрией, изучайте отзывы и сами выбирайте, во что будет играть ваш ребенок", – цитирует Кононенко ТАСС.

Кроме того, нужно учитывать возрастные ограничения, родительский контроль и возможные инструменты для ограничения времени игры и общения, добавил Кононенко. Стоит напоминать детям о правилах цифровой гигиены и возможной ответственности за преступления с использованием Сети.

Ранее в Госдуме призвали ввести экспертную оценку для компьютерных игр. По версии парламентариев, для этих целей в России уже разрабатывается соответствующий ГОСТ. Ожидается, что это станет первым шагом к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр.

