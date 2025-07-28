"Аэрофлот" отменил еще несколько рейсов на 28 и 29 июля

Фото: ТАСС/Олег Елков

"Аэрофлот" отменил еще пять рейсов в/из аэропорта Шереметьево на 28 июля и семь – на 29 июля. Об этом сообщает телеграм-канал авиакомпании.

"Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета. Регистрация на рейсы "Аэрофлота" в аэропортах маршрутной сети работает штатно", – говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, сейчас контакт-центр существенно усилен. Пассажиры отмененных рейсов информируются заранее, им предоставляется консультация по действиям в текущей ситуации.

В свою очередь, аэропорт Жуковский восстановил работу сайта после ограничений доступа из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера. Внутренние информационные системы аэропорта оставались исправны.

"Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля, в аэропорту Шереметьево. В связи с этим была организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Минтранс России принял дополнительные меры для урегулирования ситуации.

Причиной масштабного сбоя стала хакерская атака. Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.