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28 июля, 07:30

Безопасность

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием чат-ботов в Telegram

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием чат-ботов в Telegram

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Мошенники придумали новую схему обмана с использованием чат-ботов в Telegram. Злоумышленники убеждают жертву стать администратором бота, уверяя, что это даст доступ к информации, скидкам и другим привилегиям.

Однако, согласно правилам площадки, модерация Telegram может заблокировать не только мошеннический бот, но и его администратора. Поэтому аферисты начинают шантажировать человека тем, что он никогда не сможет вернуть свой аккаунт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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