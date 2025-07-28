Мошенники придумали новую схему обмана с использованием чат-ботов в Telegram. Злоумышленники убеждают жертву стать администратором бота, уверяя, что это даст доступ к информации, скидкам и другим привилегиям.

Однако, согласно правилам площадки, модерация Telegram может заблокировать не только мошеннический бот, но и его администратора. Поэтому аферисты начинают шантажировать человека тем, что он никогда не сможет вернуть свой аккаунт.

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